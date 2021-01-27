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8:26, 27 января 2021 года В программе материнского капитала в 2021 году произошли изменения С нового года увеличен размер материнского семейного капитала, распоряжение средствами стало быстрее и удобнее.





Индексация материнского капитала

С 1 января 2021 года материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Повышение коснулось порядка 4,3 млн. семей владельцев сертификатов и распространилось на все суммы, предоставляемые в зависимости от количества детей и времени их появления.

Материнский капитал на первого ребенка увеличен на 17,3 тыс. рублей и с 1 января 2021 года составляет 483 881,83 рубля. Такая же сумма полагается семьям, у которых право на материнский капитал возникло до 1 января 2020 года.

Размер материнского капитала для семей, у которых право на МСК возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникало, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

Для семей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, размер дополнительно увеличился на 155 550 рублей.

Размер средств МСК, оставшийся после перечисления на основании заявления о распоряжении средствами МСК владельцем сертификата, также проиндексирован на 3,7%.

Сокращение сроков получения и использования материнского капитала

С 1 января этого года сократились сроки рассмотрения заявлений о выдаче сертификата и о распоряжении средствами МСК. На выдачу сертификата срок составляет 5 рабочих дней вместо пятнадцати. В случае не поступления ответов на запросы ПФР срок продлевается до пятнадцати рабочих дней. Срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами МСК составляет десять рабочих дней вместо одного месяца. Если не поступили запрашиваемые ПФР необходимые документы и сведения, решение о распоряжении выносится в срок, не превышающий двадцати рабочих дней.

С прошлого года значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Обратиться с заявлением, на самое востребованное направление программы покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств, стало возможным непосредственно в банке. Такое заявление принимается в банках, заключивших соглашения с ПФР. Помимо этого, семьям теперь стало легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. ПФР сами запрашивают необходимую информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями. Увеличение ежемесячной выплаты из материнского капитала

С января 2021 года увеличилась сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму для детей за второй квартал 2020 года. В Орловской области эта сумма составляет 10851 рубль.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2020 года. В Орловской области данная величина составляет 22960 рублей. Обратиться с заявлением на ежемесячную выплату можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет назначена с даты рождения (усыновления) ребенка, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата начинается со дня подачи заявления. В связи с упрощенным порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи, сообщает пресс-служба орловского отделения Пенсионного фонда РФ.





Орловское Информбюро



