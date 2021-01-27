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9:15, 27 января 2021 года

В Орле чествовали прославленных акробатов

Спортивный праздник прошел в орловской школе олимпийского резерва №3. В 2021 году сразу три прославленных спортсмена отмечают круглые даты. На чествовании ветеранов спорта побывала съемочная группа ГТРК «Орел».


Они сошли со спортивных пьедесталов, но не потеряли вкус к спортивной жизни. Непривычно было акробатам сидеть за столом в спортивном зале, хотелось выйти и показать, на что еще способны. Но сейчас на коврах - новые чемпионы. А ветераны для юных спортсменов – пример и опора.
 
В 2021 году Александр Стефанов отмечает свое 80-летие. Свой спортивный путь он начинал в Махачкале. Но благодаря счастливому знакомству переехал в Орел и вошел в историю именно нашего спорта.
 
Александр Стефанов, мастер спорта СССР по акробатике, заслуженный работник физической культуры России: «Мы выступали в паре с Клавдией Михайловной Наумовой. Об этом мало кто знает и, может быть, не афишируют, но дело в том, что она сыграла свою роль в моей судьбе, и именно благодаря ей я приехал в Орел из Махачкалы».
 
Легенда орловского спорта сыграла свою роль в жизни и другого нынешнего юбиляра – Виктора Барашина. После переезда в Орел с Дальнего Востока он продолжил занятия акробатикой в смешанной паре. И именно Клавдия Наумова воспитала из него финалиста Чемпионата СССР. Сейчас ему 65, и он тоже воспитывает новых чемпионов.
 
Виктор Барашин, мастер спорта СССР по спортивной акробатике, двукратный чемпион РСФСР: «Дети всегда остаются детьми. Все они замечательные, все трудяжки маленькие».
 
Спортивный путь Аллы Гаврилиной начался практически одновременно с открытием школы гимнастики. За время работы здесь подготовила более тысячи спортсменов-разрядников. Продолжила приучать детей к спорту и в четвертом лицее. Сейчас женщина с восторгом наблюдает, как усложняется ее любимая акробатика. 
 
Алла Гаврилина, мастер спорта СССР по спортивной акробатике: «Конечно, сложные у них композиции. Если я выполняла мастера спорта, и там была такая связочка прыжковая, «окрошка» называлась, то теперь это делает второразрядник, перворазрядник».
 
Время идет. Меняются композиции, появляется новый инвентарь, усложняются нормативы, но для юных спортсменов их мастера были и остаются авторитетам в спорте.


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Анастасия Дорохова
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