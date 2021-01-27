Главная » Новости



9:33, 27 января 2021 года В лобовом столкновении грузовиков в Орловской области погиб мужчина ДТП произошло сегодня в 04:30.





На 376 километре автодороги М-2 «Крым» в Орловском районе друг в друга врезались «Мерседес Актрос» и КамАЗ. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным грузовиком. 51-летний водитель немецкой фуры погиб на месте аварии до прибытия медиков. 23-летний водитель КамАЗа каретой скорой помощи доставлен в ООКБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД.









Артём Ежаков



