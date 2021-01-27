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10:07, 27 января 2021 года

Прокуратура добилась оплаты труда ливенским кондитерам

Задолженность перед рабочими погашена полностью.


Проверка по факту неисполнения законодательства об оплате труда была инициирована Ливенской межрайонной прокуратурой. Было установлено, что ООО «Ливенская кондитерская фабрика» задолжала сотрудникам более 100 тысяч рублей.

По результатам инспекции генеральному директору юридического лица внесено представление. В  отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье: «Невыплата в установленный срок заработной платы». Материалы дела направлены в региональную Госинспекцию труда – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
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