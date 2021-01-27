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10:22, 27 января 2021 года Орловские школьники отрепетируют итоговое собеседование по русскому языку Дистанционное испытание для девятиклассников пройдет сегодня.





Само собеседование состоит из четырех этапов: чтение и пересказ текста вслух, монолог по одной из тем и диалог с экзаменатором. Выявленные недочеты ученики и педагоги постараются устранить до 10 февраля - в этот день пройдет уже основное итоговое собеседование.





Надежда Невматулина



