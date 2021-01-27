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10:46, 27 января 2021 года

Орловским школьникам рассказали о блокадном хлебе

77 лет назад, 27 января 1944 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда, которая длилась 900 дней. За это время погибло более миллиона человек - от обстрелов и голода. О том, как выживали ленинградцы, орловским школьникам рассказали волонтеры Победы и показали тот самый спасительный блокадный хлеб. На необычном уроке была корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


У шестиклассников школы № 51 прошел необычный урок истории. Вместо тетрадей и учебников на парте - хлеб и карточки, по которым его выдавали в блокадном Ленинграде. Утрата карточек означала неминуемую смерть от голода. Кусочки хлеба в 125 граммов выдавали детям. Пайки такого же веса волонтеры привезли специально на урок памяти «Блокадный хлеб». Правда, этот вкусный и ароматный выпечен из хорошей муки. Что ели люди тогда, ребята узнали из документального фильма «Блокада Ленинграда глазами детей». Герои фильма в годы войны были такими же мальчишками и девчонками. Но на их судьбу выпала совсем другая участь - холод, страдание, потери и постоянное чувство голода.

Урок памяти подготовили десятиклассницы этой же школы - волонтеры Победы. Они рассказали шестиклассникам о планах фашистов уничтожить Ленинград, о дороге жизни через Ладогу, о том, как работали и боролись за жизнь ленинградцы. Тему блокады по школьной программе изучают в 10 классе. Но шестиклассники, затаив дыхание, смотрели фильм и слушали старших товарищей. А учитель истории Анастасия Судакова признается: несмотря на то, что о блокаде Ленинграда рассказывать приходиться каждый год, чувство сопереживания не оставляет. Тем более что Великая Отечественная война коснулась и ее семьи.

Сегодня, 27 января, урок памяти «Блокадный хлеб» волонтеры Победы проведут во многих орловских школах.


Татьяна Тимохина
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