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11:10, 27 января 2021 года В Орле задержан подозреваемый в распространении крупного объема «синтетики» Срок заключения по инкриминируемой мужчине статье варьируется от 10 до 20 лет лишения свободы.





32-летний подозреваемый попался оперативникам с поличным в Советском районе Орла. Полицейские задержали мужчину во время закладки им подозрительного вещества в тайник.



При себе у орловца оказались восемь расфасованных свертков с неизвестной субстанцией, ещё один был найден в потайном месте. Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик весом в 6,33 грамма.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье 228.1 части 4 УК РФ. В данный момент фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ – сообщает сайт регионального УМВД.





Артём Ежаков



