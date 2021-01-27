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11:10, 27 января 2021 года
В Орле задержан подозреваемый в распространении крупного объема «синтетики»Срок заключения по инкриминируемой мужчине статье варьируется от 10 до 20 лет лишения свободы.
32-летний подозреваемый попался оперативникам с поличным в Советском районе Орла. Полицейские задержали мужчину во время закладки им подозрительного вещества в тайник.
При себе у орловца оказались восемь расфасованных свертков с неизвестной субстанцией, ещё один был найден в потайном месте. Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик весом в 6,33 грамма.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье 228.1 части 4 УК РФ. В данный момент фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ – сообщает сайт регионального УМВД.
Артём Ежаков