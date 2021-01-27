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11:30, 27 января 2021 года В Орловской области 169 новых случаев коронавируса, 5 – летальных В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 169 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 26 070.



На данный момент в области борются с болезнью 2 770 человек. Накануне выписан 141 житель региона, всего с начала пандемии от болезни избавилось – 22 965. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 335 раз.



Суточная заболеваемость в России – 17 741, всего – 3 774 672. Накануне выздоровело – 27 922, всего – 3 202 483. На лечении – 501 113. Количество смертей за сутки – 594, за все время разгула коронавируса – 71 076.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



