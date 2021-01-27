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12:15, 27 января 2021 года Активисты ОНФ изучили ямы на дорогах в Орле Перепады температур сделали свое дело - уже в январе асфальт на многих улицах требует ремонта. 1 февраля закроют Красный мост, поэтому особенно важно успеть залатать дыры там, где предполагаются пути объезда.





Народная водительская примета гласит: «Пришла оттепель - жди ям на дороге». Обычно, дыры в дорожном полотне появляются ранней весной. В этом году погода удивила горожан температурными качелями. Как итог - яма на яме.



Алексей Панфилов, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Сейчас все дорожники работают, производят замеры тех выбоин, которые препятствуют дорожному движению. Буквально за 3-4 дня оттепели дорожное покрытие полностью разрушено».

Переулок Маслозаводской - оживленный участок: ездят и лековушки, и фуры. Проезд для водителей обошелся не в одно испорченное колесо. Этот участок дороги нуждается в срочном ямочном ремонте.



Дорога на улице Генерала Родина - тоже больное место для автомобилистов. В прошлом году ямы залатали, однако попрощаться с бампером или защитой тут дело не хитрое.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы уже давно писали в обращении к губернатору Орловской области, чтобы была банковская гарантия на дороги. И тогда не нужно искать подрядчика, и при помощи банковской гарантии восстановить тот или иной участок дороги».

В этом году ямочный ремонт в Орле проведут на площади порядка 45 тысяч квадратных метров.



Артём Москвичеков, и. о. начальника УКХ г. Орла: «Ремонт сейчас осуществляется литым асфальтом, его растапливают, он застывает. Как установится хорошая плюсовая температура, 10 градусов, хорошая сухая погода, то будут делать все уже горячим асфальтом».

На данный момент главная задача дорожников - привести в порядок участки, по которым будут объезжать Красный мост. Это улицы Фомина, Пушкина, Гагарина, Карачевская, Маяковского. Улицы Розы Люксембург и 5-го Августа – на гарантии после ремонта. Они в хорошем состоянии.



Улицы, по которым проехалась инспекция ОНФ, начнут приводить в порядок после 1 февраля, пообещали в городском УКХ.





Юлия Сабельникова



