среда 27.01.2021 14:25:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:15, 27 января 2021 года

Активисты ОНФ изучили ямы на дорогах в Орле

Перепады температур сделали свое дело - уже в январе асфальт на многих улицах требует ремонта. 1 февраля закроют Красный мост, поэтому особенно важно успеть залатать дыры там, где предполагаются пути объезда.


Народная водительская примета гласит: «Пришла оттепель - жди ям на дороге». Обычно, дыры в дорожном полотне появляются ранней весной. В этом году погода удивила горожан температурными качелями. Как итог - яма на яме.

Алексей Панфилов, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Сейчас все дорожники работают, производят замеры тех выбоин, которые препятствуют дорожному движению. Буквально за 3-4 дня оттепели дорожное покрытие полностью разрушено».

Переулок Маслозаводской - оживленный участок: ездят и лековушки, и фуры. Проезд для водителей обошелся не в одно испорченное колесо. Этот участок дороги нуждается в срочном ямочном ремонте.

Дорога на улице Генерала Родина - тоже больное место для автомобилистов. В прошлом году ямы залатали, однако попрощаться с бампером или защитой тут дело не хитрое.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы уже давно писали в обращении к губернатору Орловской области, чтобы была банковская гарантия на дороги. И тогда не нужно искать подрядчика, и при помощи банковской гарантии восстановить тот или иной участок дороги».

В этом году ямочный ремонт в Орле проведут на площади порядка 45 тысяч квадратных метров.

Артём Москвичеков, и. о. начальника УКХ г. Орла: «Ремонт сейчас осуществляется литым асфальтом, его растапливают, он застывает. Как установится хорошая плюсовая температура, 10 градусов, хорошая сухая погода, то будут делать все уже горячим асфальтом».

На данный момент главная задача дорожников - привести в порядок участки, по которым будут объезжать Красный мост. Это улицы Фомина, Пушкина, Гагарина, Карачевская, Маяковского. Улицы Розы Люксембург и 5-го Августа – на гарантии после ремонта. Они в хорошем состоянии.

Улицы, по которым проехалась инспекция ОНФ, начнут приводить в порядок после 1 февраля, пообещали в городском УКХ.


Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.