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12:23, 27 января 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 27 января.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 65; Орловский район – 23; Ливны – 19; Ливенский район – 18; Покровский и Мценский – по 7; Новодеревеньковский – 6; Болховский – 5; Верховский и Урицкий – по 4; Свердловский и Малоархангельский – по 3; Знаменский – 2; Колпнянский, Должанский и Залегощенский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:



Орел – 13 389; Орловский район – 3 355; Болховский – 496; Знаменский – 148; Хотынецкий – 466; Урицкий – 556; Шаблыкинский – 192; Сосковский – 172; Кромской – 312; Дмитровский – 593; Свердловский – 396; Троснянский – 262; Глазуновский – 162; Малоархангельский – 343; Покровский – 443; Колпнянский – 252; Должанский – 196; Ливенский – 536. Ливны – 1 044; Верховский – 279; Залегощенский – 370; Краснозоренский – 187; Новодеревеньковский – 386; Новосильский – 135; Корсаковский – 60; Мценск и Мценский район – 1 340.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 26 070, за сутки – 169, выписано – 141. Выздоровело за все время – 22 965, на лечении – 2 770. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 335 человек – накануне умерло 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба











Артём Ежаков



