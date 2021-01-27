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14:03, 27 января 2021 года В Орел приехали семь медалей Первенства ЦФО по боксу среди женщин В копилке оказалось три золота, два серебра и две бронзы. Обладательницы наград – юные орловчанки. У каждой за плечами не один год занятия спортом. С победительницами окружного турнира встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.





Светлана Тувакова готовилась к Первенству ЦФО с 4 января. Каждый день она проводила в зале по нескольку часов. Итог – два успешных боя и билет на четвертое в карьере Первенство России. Обе соперницы доставили Светлане немало хлопот.



Светлана Тувакова, победительница Первенства ЦФО по боксу (2021 г.): «Первый бой был достаточно тяжелый в плане физической подготовки. Я взяла очень тяжелый темп, но все равно благодаря волевым качествам я выиграла и отобралась в финал».

Для Ангелины Симаковой Первенство ЦФО оказалось короче, чем у подруги по сборной региона. Один бой – и ты победитель. Золотых наград на окружном турнире Ангелина Симакова накопила уже четыре, а вот на Первенстве России есть только серебро. В этом году в планах у девушки выиграть золото. Дома за нее будут переживать родители. Кстати, именно глава семьи привел Ангелину в боксерский зал.



Виктория Ефимова пришла в бокс вместе с подружками. Думала, что боксировать – это не ее. Попробовала, затянуло. Сейчас в копилке у девушки немало наград. Окружающие юноши на увлечении Виктории реагируют удивленно. Но узнав спортсменку ближе, меняют мнение.



Виктория Ефимова, победительница Первенства ЦФО по боксу ( 2021 г): «Поначалу, когда они узнали, что занимаюсь таким видом спорта, они очень удивились. Начинаются такие шутки: «Покажешь пару приёмчиков? Может быть, в спарринге постоим?». А дальше они понимают и даже поддерживают, когда я уезжаю на соревнования».

Виктории ждать следующего отъезда на турнир осталось недолго. На свое Первенство России она уезжает в эти дни. Остальные обладательницы билетов на национальный турнир выступят на всероссийском ринге в мае и октябре.





Анастасия Дорохова



