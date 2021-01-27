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14:34, 27 января 2021 года Орловец судился с дочерью за право пускать сына в квартиру Фемида встала на сторону мужчины.





Это была уже вторая тяжба между родственниками. 88-летний истец с инвалидностью I группы нуждается в уходе, которым занимается его сын. В начале мая позапрошлого года мужчина выиграл суд за право передать ему дубликат ключей от двухкомнатной квартиры, которую отец и дочь снимают по договору социального найма. Когда после долгого времени это решение было исполнено, ответчица всячески пыталась не пускать брата в квартиру, чтобы тот помогал отцу Из-за этого глава семейства был вынужден жить в семье сына на другой жилплощади. Брат с сестрой долгое время были в конфликте, поэтому женщина не пускала его на порог.



В новом иске мужчина потребовал перестать задерживать сына в дверях квартиры. Учитывая предоставленные суду документы – договор социального найма и справки о болезни, истец выиграл дело. Апелляция ответчицы ни к чему не привела – сообщает сайт орловского областного суда.





Артём Ежаков



