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14:39, 27 января 2021 года В Ливенском районе введены в эксплуатацию два новых ФАПа Фельдшерско-акушерские пункты были открыты накануне.





Речь идет о Воротынском и Островском ФАПах. Оба объекта приписаны к Ливенской ЦРБ. Строительство пунктов велось в рамках национального проекта «Здравоохранение» – сообщает сайт администрации Ливенского района.



Фото пресс-службы администрации Ливенского района.





Артём Ежаков



