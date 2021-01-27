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15:04, 27 января 2021 года В Орле взялись за демонтаж гаражей и турникетов Пока что Территориальное управление по Северному району предлагает собственникам снести конструкции самим.





Речь идет о 34-х гаражах по улице Кузнецова и 2-х турникетов в районе дома № 155А по Московскому шоссе. Для добровольного демонтажа конструкций по обоим адресам мэрия дала время до следующей пятницы – то есть до 5 февраля.



В противном случае под присмотром полиции сносом займется подрядчик. Имущество будет описано и передано на хранение до востребования в течение 30 суток. Увезут все на «Спецавтобазу по санитарной очистке города Орла».



Порядок мероприятий по демонтажу регламентирован постановлением администрации города Орла № 493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла» – сообщает сайт городской администрации.





Артём Ежаков



