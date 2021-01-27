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15:35, 27 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 169 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии в нашем регионе уже выявлено больше 26 тысяч случаев.



- Орловским школьникам показали дневную норму хлеба жителей блокадного Ленинграда. Сегодня - 77-я годовщина снятия блокады.



- Время - поговорить. Сегодня девятиклассники репетировали итоговое собеседование.



- Активисты ОНФ и госавтоинспекторы с линейкой в руках проехали по улицам Орла. Многие дороги требуют срочного ремонта.



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