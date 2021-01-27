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15:37, 27 января 2021 года

В Орле вспомнили блокаду Ленинграда

Волонтеры Победы посетили орловцев, переживших страшные 900 дней, а также провели уроки памяти для учащихся техникумов и школ.


Сегодня волонтеры Победы пришли к 100-летнему ветерану войны. Абрам Миркин Великую Отечественную встретил в Ленинграде, на артиллерийском полигоне. И до освобождения города был на передовой. Свой первый бой командир зенитного орудия принял на Луцком рубеже, управляя противотанковой 45-миллимитровой пушкой. Выполнял приказ - не пропустить немецкие танки через противотанковый ров на трассе Москва- Ленинград.

Ветеран рассказал волонтерам, как обороняли Ленинград, как обучали ополченцев артиллерийскому делу, и как переправлялись по Ладожскому льду, когда их батарею решили перебросить на Волховский фронт - в 30-градусный мороз, в летнем обмундировании. Многие в пути замерзали. Миркин обморозил ноги.

На счету зенитчика только за первые два года войны 12 сбитых самолетов и более сотни уничтоженных гитлеровских солдат. За это в 1943 году сержант Миркин был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Молодежь не перестает удивляться - как пережив такое, можно дожить до ста лет, да еще и быть в здравом уме и твердой памяти.

В Ленинграде застала война и Леонида Румянцева. Мальчишкой он учился там в ремесленном училище. Раненого паренька из Ленинграда удалось вывести по ладожской «Дороге жизни».

День снятие блокады в семье Леонида Румянцева всегда отмечали с накрытым столом. И хотя его нет в живых уже 10 лет, его вдова Матрена Тимофеевна по-прежнему 27 января накрывает праздничный стол. Сама она во время войны жила в Казахстане, и будучи девчонкой носила воду на железнодорожную станцию, где останавливались составы с раненными бойцами.

Воспоминаниями ветераны делятся со школьниками и студентами на уроках мужества. В Орловском техникуме имени Лапочкина студенты сами подготовили театрализованную программу, посвященную блокаде Ленинграда. А волонтеры Победы в торговых центрах раздали листовки с изображением блокадных хлебных карточек и 125-граммовые пайки хлеба.

Акцию «Блокадный хлеб» волонтёры Победы провели во всех школах области. Ученикам показали не только дневную норму хлеба ленинградцев - 250 грамм для рабочих и 125 для иждивенцев, но и документальный фильм «Блокада Ленинграда глазами детей». Это воспоминания свидетелей тех страшных дней, забыть о которых мы не имеем права.


Татьяна Тимохина
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