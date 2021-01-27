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16:12, 27 января 2021 года

Орловцев приглашают к участию во всероссийском флэшмобе, посвященном Зое Космодемьянской

Акция #ЗояГерой, проходит в России в пятый раз.


Страна узнала о подвиге Зои Космодемьянской 27 января 1942 года. Тогда еще не было известно имя героини, в газетах и по радио ее называли «партизанка Таня». 
 
Для участия во всероссийском флэшмобе необходимо скачать фото Зои Космодемьянской и разместить его социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой. Можно распространить текст (версия в pdf) – краткий рассказ о ее подвиге. Можно распечатать фото и сфотографироваться вместе с Зоей. Главное, не забывайте ставить хэштег #ЗояГерой. Для использования в соцсетях впервые подготовлен инфоролик – хроника подвига.

2021 год – особенный. В этом году исполнится 80 лет подвигу Зои Космодемьянской.
 
 
 
 



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