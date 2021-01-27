Орловцев приглашают к участию во всероссийском флэшмобе, посвященном Зое Космодемьянской

Акция #ЗояГерой, проходит в России в пятый раз.

Страна узнала о подвиге Зои Космодемьянской 27 января 1942 года. Тогда еще не было известно имя героини, в газетах и по радио ее называли «партизанка Таня».





2021 год – особенный. В этом году исполнится 80 лет подвигу Зои Космодемьянской.