Орловцев приглашают к участию во всероссийском флэшмобе, посвященном Зое Космодемьянской

Страна узнала о подвиге Зои Космодемьянской 27 января 1942 года. Тогда еще не было известно имя героини, в газетах и по радио ее называли «партизанка Таня».
Для участия во всероссийском флэшмобе
необходимо скачать фото
Зои Космодемьянской и разместить его социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой. Можно распространить текст
(версия в pdf
) – краткий рассказ о ее подвиге. Можно распечатать фото и сфотографироваться вместе с Зоей. Главное, не забывайте ставить хэштег #ЗояГерой. Для использования в соцсетях впервые подготовлен инфоролик
– хроника подвига.