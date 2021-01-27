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16:39, 27 января 2021 года Орловские школьники отрепетировали итоговое собеседование Корреспондент ГТРК «Орел» присутствовала на репетиции собеседования в школе № 50.





Сегодня орловские школьники репетировали итоговое собеседование по русскому языку. Для организаторов это хорошая возможность отработать весь технологический процесс с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. А для учеников 9-х классов это шанс осознать свои пробелы, чтобы своевременно их восполнить.



В Орловской области свои знания в репетиционном собеседование по русскому языку проверили около 7 тысяч десятиклассников. Время проведения фиксировано - 15 минут. Количество заданий такое же, как на основном: прочитать и пересказать текст, проявить себя монологе и в диалоге с учителем. При этом важно не забыть использовать цитату из текста в пересказе. Как отмечают школьники, самым сложным является диалог.



Пока один из одноклассников проходит собеседование, другие ждут своей очереди в аудитории подготовки. С собой у каждого инструкция, паспорт, вода. Разрешено и сладкое.



Больше ста учеников 9-х классов 50-й школы репетиционное итоговое собеседование решили для себя сдавать в очном формате, и только один выбрал для себя дистанционный. Алексей Болбенков объяснил свой выбор тем, что дистанционный формат позволяет ему лучше собраться и не волноваться так сильно, как в очном присутствии экзаменаторов. Своим результатом он оказался доволен. Набрал 19 из 20 возможных баллов, при этом добавил, что ему есть к чему стремиться.



Итоговое собеседование оценивает экзаменатор-собеседник. Спорные вопросы решаются легко. Ответы учеников и вопросы к ним записываются.



Светлана Фомина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ №50 г.Орла: «Во время экзамена ведется потоковая аудиозапись, то есть все происходящее в аудитории записывается. В 8:45 запись была включена и по окончании экзамены выключена. Ведется запись ответа ребенка».

Успешное прохождение итогового собеседования - обязательное условие допуска старшеклассника к ОГЭ. Контрольно-измерительные материалы поступают в учебное учреждение в день сдачи, поэтому ознакомиться с ними школьники могут лишь непосредственно перед собеседованием.



Когда все действия отработаны, а силы рассчитаны, то можно не волноваться. К тому же, в родной школе и стены помогают. Дата основного итогового собеседования по русскому языку назначена на 10 февраля. Затем школьников ждут контрольные и два госэкзамена.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В соответствие с решением Рособрнадзора и Министерства просвещения Российской Федерации, в 2021 году ученики девятых классов будут сдавать два обязательных экзамена - русский язык и математику. Экзамены по выбору в этом году девятиклассники сдавать не будут, но весной обязательно будут проводиться контрольные работы по профильным предметам».





Анна Вайсергисер



