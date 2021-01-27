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Главная » Новости

16:47, 27 января 2021 года

Ограничив орловцев в вождении, приставы взыскали с них 29 миллионов рублей

Статистика дана за весь минувший год.


Добиться от водителей-нарушителей выплат по исполнительным документам удалось после того, как автомобилистов ограничили в праве управления транспортом. Применяется такая мера в отношении совершивших дорожные преступления или неплательщиков алиментов.

В минувшем году таких делопроизводств набралась 1 745. Из них 949 человек – это должники по алиментам. С них взыскано более 19,5 миллионов рублей. Со всех категорий нарушителей, ограниченных в управлении, было собрано более 29 миллионов рублей – сообщает сайт региональной ФССП.


Артём Ежаков
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