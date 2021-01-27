Один из новых ливенских ФАПов появился благодаря фельдшеру

Медучреждения открылись накануне в селе Воротынск и сельском поселении Островское.

Фельдшерско-акушерский пункт, открытый накануне в Воротынске, – своего рода подарок не только жителям, но и фельдшеру, которая будет в нем работать. Ей лично пообещали «награду» в виде нового ФАПа за отличный послужной список.

Вадим Сезин, главный врач Ливенской ЦРБ: «В 2019 году фельдшер стала победителем конкурса среди средних медработников села. И тогда, на награждении, мы ей пообещали, что построим для неё новый ФАП. Мы свое обещание сдержали».

Новое медучреждение оборудовано современной техникой, удобной для приема всех пациентов - и малышей, и взрослых. Модернизация медицины в селах проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», благодаря которому в прошлом году в Ливенском районе появились 8 ФАПов и одна врачебная амбулатория. Последняя открылась в селе Бараново.