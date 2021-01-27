среда 27.01.2021 23:05:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:47, 27 января 2021 года

Один из новых ливенских ФАПов появился благодаря фельдшеру

Медучреждения открылись накануне в селе Воротынск и сельском поселении Островское.


Фельдшерско-акушерский пункт, открытый накануне в Воротынске, – своего рода подарок не только жителям, но и фельдшеру, которая будет в нем работать. Ей лично пообещали  «награду» в виде нового ФАПа за отличный послужной список. 
 
Вадим Сезин, главный врач Ливенской ЦРБ: «В 2019 году фельдшер стала победителем конкурса среди средних медработников села. И тогда, на награждении, мы ей пообещали, что построим для неё новый ФАП. Мы свое обещание сдержали».
 
Новое медучреждение оборудовано современной техникой, удобной для приема всех пациентов - и малышей, и взрослых. Модернизация медицины в селах проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», благодаря которому в прошлом году в Ливенском районе появились 8 ФАПов и одна врачебная амбулатория. Последняя открылась в селе Бараново.



При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.