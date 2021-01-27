Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Урицком районе

Глава региона оценил результаты проведенных в 2020 году ремонтных работ и технического переоснащения общеобразовательных организаций и учреждений здравоохранения.

У школьников Больше-Сотниковской школы появились новые возможности - они теперь и онлайн-экскурсии по разным уголкам мира могут провести, и создать объемные предметы с помощью 3D-принтера. Все это и многое другое учащиеся могут осваивать благодаря центру цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Его открыли в рамках нацпроекта «Образование».

Ангелина Ерёмина, педагог-организатор центра «Точка роста»: «В «Точке роста» развито несколько направлений: управление беспилотными летательными аппаратами, мир шахмат, детский объектив, лего-конструирование, 3D-моделирование, проектирование виртуальных экскурсий и финансовая грамотность».

Сегодня Больше-Сотниковскую школу посетил губернатор Андрей Клычков. Побывал он и в Нарышкинской школе. Там, кстати, учился действующий вратарь футбольной команды «Спартак» Александр Селихов, и поэтому старый физкультурный зал был учебному заведению совсем не к лицу. После ремонта открыт путь к спортивным рекордам.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Почти 23 миллиона рублей было выделено. Это касается и пищеблока, и спортивного зала. Сегодня мы уже видим результат: сдан спортзал, пищеблок, за счет муниципального бюджета крыша».

Еще одной остановкой губернаторского маршрута стала Нарышкинская ЦРБ. Недавно там появились 80 ковидных коек. На оборудование, необходимое для лечения от коронавируса, потратили порядка 8 миллионов рублей из регионального бюджета. Губернатор отметил, что защититься от вируса поможет вакцинация. В регионе - 16 стационарных прививочных пунктов и один мобильный.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К началу февраля мы планируем еще 12 пунктов, в том числе и в Нарышкинской ЦРБ обеспечить пункт вакцинации. Для того, чтобы у нас было 28 прививочных стационарных пунктах и до 5 мобильных».

Пришла медпомощь и к селянам. Глава региона ознакомился с работой ФАПа в поселке Заречный. Он обслуживает почти 700 человек.