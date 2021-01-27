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Главная » Новости

19:24, 27 января 2021 года

В нашем регионе успешно реализуется правительственная программа по внедрению карты жителя Орловской области

Предназначена она для повышения прозрачности и упрощения получения госуслуг. Если у вас есть подобная карта, вам не придется для пополнения льготного проездного посещать МФЦ или офис банка, сделать это можно через интернет. Какие еще есть плюсы у нового сервиса, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


У орловцев уже есть свой электронный ключ к городской инфраструктуре. Те, кто им обладает, необходимые услуги получают по одной карте в цифровом формате и дистанционном виде. Прежде чем у нас появилась своя карта жителя, был проанализирован опыт других регионов. 
 
Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам: «Сформирована вся нормативная база, сформирован дизайн-проект и утвержден. И уже наши граждане могут пользоваться определенными сервисами, которые мы будем постепенно добавлять в эту карту. На сегодняшний момент у нас жители могут получать социальные выплаты на эту карту и использовать ее при оплате льготного проезда в транспорте».
 
В перспективе обладателям именной карты жителя Орловской области будет доступно получение льготных лекарственных препаратов, есть возможность перечисления компенсации оплаты ЖКХ. Получить карту можно в банке-партнере.
 
Ярослав Скирта, управляющий Орловским отделением ПАО «Сбербанк»: «Сбербанк» первым вошел в проект «Карта жителя Орловской области». Мы успешно опробовали внутренние системы и в конце декабря выпустили первые карты. Сейчас больше семисот горожан пользуются новой красочной картой жителя».
 
Поскольку создана карта на базе национальный платежной системы «МИР», то с ней доступны любые платежи по всей территории страны. 
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «По карте жителя не надо каждый месяц посещать МФЦ или офис банка для пополнения льготного проездного. Теперь это можно сделать через интернет. Безусловно, за счет цифровизации, планируем получить определенную экономию, исключив лиц, которым льгота не положена».
 
На карту жителя предусмотрено перечисление зарплаты или пенсии. Она бесконтактная, что особенно актуально во время пандемии.
 
Ярослав Скирта, управляющий Орловским отделением ПАО «Сбербанк»: «Все офисы «Сбербанка» на сегодняшний день выпускают карту и ее могут бесплатно получить льготники, пенсионеры, студенты и жители Орловской области».
 
Перечень услуг, доступных по карте жителя Орловской области, еще будет расширяться.



Анна Вайсергисер
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