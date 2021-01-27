Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- 900 дней страха и голода. Сегодня - день снятия блокады Ленинграда. Воспоминаниям о тех событиях с нами поделились ветераны.





- От медицины - до образования. Меняется ли Урицкий район к лучшему? Этот вопрос глава региона сегодня задал местным жителям.





- Пробовали свои силы и школьники, и педагоги. Сегодня девятиклассники репетировали итоговое собеседование по русскому языку.





- Орловцы могут получить единую карту жителя региона.





- Комфортная медицина: в Ливенском районе открыли новые ФАПы.