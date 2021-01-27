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21:20, 27 января 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- 900 дней страха и голода. Сегодня - день снятия блокады Ленинграда. Воспоминаниям о тех событиях с нами поделились ветераны.
- От медицины - до образования. Меняется ли Урицкий район к лучшему? Этот вопрос глава региона сегодня задал местным жителям.
- Пробовали свои силы и школьники, и педагоги. Сегодня девятиклассники репетировали итоговое собеседование по русскому языку.
- Орловцы могут получить единую карту жителя региона.
- Комфортная медицина: в Ливенском районе открыли новые ФАПы.
Вести-Орёл