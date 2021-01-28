Орловским пенсионерам, живущим в отдаленных населенных пунктах, доставляют лекарства и продукты

Чтобы вам привезли предметы первой необходимости, нужно оставить заявку.

Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты, для граждан старше 65 лет, проживающих в удаленных деревнях и селах, организована доставка медикаментов, продуктов и предметов первой необходимости. Доставка осуществляется на автомобилях, приобретённых в рамках федерального проекта «Старшее поколение».



Чтобы вам привезли предметы первой необходимости, нужно оставить заявку в центре социального обслуживания населения по месту жительства.