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7:31, 28 января 2021 года В Орле подорожали овощи, но подешевела детская одежда и планшеты Годовая инфляция в Орловской области в декабре 2020 года ускорилась до 5,2%. Она сложилась несколько выше уровня инфляции в Центральном федеральном округе (4,7%) и по России в целом (4,9%). Наибольшее влияние на такую динамику оказали федеральные факторы, такие как произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля, уменьшение предложения в некоторых сегментах рынка продовольствия, а также временное увеличение спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги.





Продовольственная инфляция в Орловской области в декабре составила 7,5%. Тепличные овощи выросли в цене из-за повышения затрат агрохозяйств в зимний период. Плюс продолжают расти цены на яблоки и картофель, так как урожай прошлого года объективно оказался неважным. Зато замедлился рост цен на сахар, гречку и сыр. Стало дешевле мясо индейки. Кроме того, в ближайшее время обещают стабилизироваться цены на импортные томаты. Дело в том, что на их стоимость ранее повлияло введение Россельхознадзором временного запрета на ввоз из целого ряда стран. Отмена фитосанитарных требований, начавшаяся с конца декабря 2020 года, будет способствовать стабилизации цен.

Темп прироста цен на непродовольственные товары составил 4,6%. Продолжают дорожать чистящие и моющие средства – все необходимое для дезинфекции по-прежнему имеет повышенный спрос, а значит растет и цена. Зато снизилась стоимость детской одежды. Также продолжают уменьшаться цены на планшеты.

Что касается услуг, то темп прироста цен в декабре остался точно таким, как в ноябре - 2,9%. С одной стороны, стали быстрее расти цены на проезд на поездах дальнего следования ¬– дело в увеличении спроса из-за возросшей популярности внутреннего туризма. С другой – цены на сотовую связь сдерживает высокая конкуренция.

Напоминаем, что инфляция рассчитывается Росстатом, исходя из изменения цен более 550 товаров и услуг потребительской корзины, в которую входит практически все, что может понадобиться человеку. С нового года перечень был увеличен на 36 позиций с учетом потребительских предпочтений, которые сформировались в условиях пандемии. В потребительскую корзину вошли санитарно-гигиенические маски, антисептические средства для рук и уборки дома, компьютерная томография и лекарства, которые используются для профилактики и лечения коронавируса. Кроме того, в ежемесячную оценку индекса потребительских цен включили подписки на онлайн- и видеосервисы. Одновременно из списка для расчета инфляции исключены товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей: меховые шапки, кнопочные мобильные телефоны, ковры.

Более подробно о динамике цен в декабре 2020 года можно узнать на сайте Банка России – здесь





Орловское Информбюро



