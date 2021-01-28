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8:36, 28 января 2021 года

Сегодня выходит в прокат военная драма «Зоя»

Подвигу Зои Космодемьянской в этом году исполняется 80 лет. Лента о знаменитой разведчице была снята при поддержке телеканала «Россия 1» и Российского военно-исторического общества с использованием народного сбора средств.


Военная драма «Зоя» – история легендарной разведчицы: от выпускного бала до героической гибели в ноябре 1941 года. 
 
Главную роль исполнила молодая актриса Анастасия Мишина. «Я думаю, что Зоя прекрасно понимала, зачем она все это делает. У нее внутри была такая вера в свой народ, такая сила и внутренняя убежденность в своих действиях», – считает исполнительница роли Зои Космодемьянской.
 
События, о которых рассказывает лента, происходили в деревне Петрищево. В картине все предельно документально и честно. Каждый кадр – не просто кино, это по-прежнему живая память жителей деревни. Там сохранился дом, где Зоя провела свою последнюю ночь, и откуда часовой вывел ее на казнь.
 
Фильм «Зоя» – это художественная попытка, опираясь на документы эпохи, рассказать, почему Зоя и ее поколение, сотни тысяч совсем молодых ребят, сражались и умирали за родину. «Нам очень важно, чтобы как можно больше людей посмотрели этот фильм. Чтобы бабушки брали с собой в кинотеатры внуков, а родители шли туда с детьми», – отмечает сценарист фильма Андрей Назаров.
 
Первый закрытый пресс-показ прошел в деревне Петрищево, которую обессмертила великим подвигом своей короткой жизни девушка Зоя, ставшая частью нашего национального сознания, самого ощущения народа и непокоренного духа нашей страны.



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