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21:21, 27 января 2021 года

Клычков озвучил актуальную статистику детской заболеваемости

Глава Орловской области провел сегодня традиционный эфир в социальных сетях.


В Орловской области в стационаре НКМЦ от коронавируса пролечено и выписано 243 ребенка. В данный момент на больничных койках с ним борются 10 детей, амбулаторно – 117.

Полностью закрытых на карантин школ и детских садов в регионе нет. В школах коронавирус выявлен у 60 учеников, 4 678 имеют другие диагнозы. В детских садах COVID-19 обнаружен у 7 малышей. Прочие болезни имеют 2 077 дошколят.



Артём Ежаков
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