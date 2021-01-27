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21:21, 27 января 2021 года Клычков озвучил актуальную статистику детской заболеваемости Глава Орловской области провел сегодня традиционный эфир в социальных сетях.





В Орловской области в стационаре НКМЦ от коронавируса пролечено и выписано 243 ребенка. В данный момент на больничных койках с ним борются 10 детей, амбулаторно – 117.



Полностью закрытых на карантин школ и детских садов в регионе нет. В школах коронавирус выявлен у 60 учеников, 4 678 имеют другие диагнозы. В детских садах COVID-19 обнаружен у 7 малышей. Прочие болезни имеют 2 077 дошколят.





Артём Ежаков



