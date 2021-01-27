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Главная » Новости

21:28, 27 января 2021 года

Андрей Клычков: «Достройка «Титаника» - мой принципиальный вопрос»

Орловская область попросила помощи Минздрава в достройке многофункционального медицинского центра.


Соответствующая заявка о выделении финансирования на достройку многофункционального медицинского центра, известного в народе как «Титаник», подана в Министерство здравоохранения 25 января. Об этом заявил сегодня губернатор области Андрей Клычков во время традиционного прямого эфира в социальных сетях.
 
Дополнительно, губернатор отметил, что достройка «Титаника» имеет для него принципиальное значение, равно как и достройка манежа на стадионе имени Ленина в Орле.


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Артём Ежаков
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