Андрей Клычков: «Достройка «Титаника» - мой принципиальный вопрос»

Орловская область попросила помощи Минздрава в достройке многофункционального медицинского центра.

Соответствующая заявка о выделении финансирования на достройку многофункционального медицинского центра, известного в народе как «Титаник», подана в Министерство здравоохранения 25 января. Об этом заявил сегодня губернатор области Андрей Клычков во время традиционного прямого эфира в социальных сетях.

