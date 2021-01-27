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21:37, 27 января 2021 года Губернатор Клычков назвал приоритетные направления для снятия ограничений в Орловской области Предложения будут рассмотрены в понедельник на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.





По словам главы региона, сейчас упор будет делаться на отмене дистанционного обучения в высших учебных заведениях области и некотором послаблении для сферы общественного питания. Также губернатор упомянул, что дал поручение подготовить предложение по перепрофилированию определенного количества коронавирусных мест под стационарные – для приема больных с другими диагнозами.





Артём Ежаков



