четверг 28.01.2021 17:06:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:22, 28 января 2021 года

В Орловской области подвели годовые итоги работы Следственного комитета

Накануне в региональном СУ СК прошла расширенная коллегия.


Озвученная статистика выглядит следующим образом: в минувшем году в СК было подано 3 602 материала о преступлениях (-3% к 2019 году), по ним возбуждено 638 уголовных дел (559 – в позапрошлом году). По налоговым преступлениям – 13 (взыскан 31 миллион), совершенным в отношении детей – 44, коррупционным – 76 (+46 к 2019 году, до суда дошло 27 дел, к ответственности привлечено 5 лиц, имеющих особый статус), по невыплате заработной платы – 7 (всего поступило 30 обращений - задолженности по ним были закрыты в полном объеме). Правоохранителями расследовалась 1 281 уголовное дело. В среднем, в месяц один следователь занимался раскрытием 6 дел.

Относительно других показателей было озвучено, что в прошлом году почти вдвое снизилось количество убийств – с 50 до 28. Их раскрываемость составила 97,5% (+3,6%). Стопроцентный показатель раскрытия уголовных дел достигнут в делах об изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Незначительно подрос уровень завершения расследований преступлений прошлых лет – было закрыто 20 таких дел (19 – в 2019 году). От общего количества возбужденных в прошлом году расследований 77% завершены в двухмесячный срок – сообщает сайт областного СУ СК.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.