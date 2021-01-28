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10:22, 28 января 2021 года В Орловской области подвели годовые итоги работы Следственного комитета Накануне в региональном СУ СК прошла расширенная коллегия.





Озвученная статистика выглядит следующим образом: в минувшем году в СК было подано 3 602 материала о преступлениях (-3% к 2019 году), по ним возбуждено 638 уголовных дел (559 – в позапрошлом году). По налоговым преступлениям – 13 (взыскан 31 миллион), совершенным в отношении детей – 44, коррупционным – 76 (+46 к 2019 году, до суда дошло 27 дел, к ответственности привлечено 5 лиц, имеющих особый статус), по невыплате заработной платы – 7 (всего поступило 30 обращений - задолженности по ним были закрыты в полном объеме). Правоохранителями расследовалась 1 281 уголовное дело. В среднем, в месяц один следователь занимался раскрытием 6 дел.



Относительно других показателей было озвучено, что в прошлом году почти вдвое снизилось количество убийств – с 50 до 28. Их раскрываемость составила 97,5% (+3,6%). Стопроцентный показатель раскрытия уголовных дел достигнут в делах об изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Незначительно подрос уровень завершения расследований преступлений прошлых лет – было закрыто 20 таких дел (19 – в 2019 году). От общего количества возбужденных в прошлом году расследований 77% завершены в двухмесячный срок – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



