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10:48, 28 января 2021 года Этой ночью в Орле произошел крупный пожар К счастью, обошлось без пострадавших.





Горел многоквартирный дом на улице 1-й Посадской. Спасатели узнали о случившемся в 02:22. Прибыв на место ЧП, пожарные увидели, что огнем охвачены двухкомнатная квартира и кровля.



Эвакуировав из здания пять человек, сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Пожаром оказались уничтожены 160 квадратных метров кровли и квартира. Ущерб и причины произошедшего сейчас устанавливают специалисты.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – три выезда на ликвидацию пожаров и восемь – на различные происшествия – сообщает сайт регионального ГУ МЧС.



Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС











Артём Ежаков



