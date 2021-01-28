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11:13, 28 января 2021 года Орловские росгвардейцы присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу» За один день они сдали 13 литров крови.





Около 30 сотрудников подразделений ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны сдали кровь, чтобы помочь тяжелобольным людям. В службу крови пришли и оперативные сотрудники, кого обычно не показывают по телевизору.



Как рассказали в Управлении Росгвардии, акция продлится несколько дней. И свыше 100 военнослужащих и сотрудников станут ее участниками. Всех доноров перед сдачей крови обследуют медики, а сама процедура проходит с соблюдением норм эпидемиологической безопасности.





Надежда Невматулина



