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11:22, 28 января 2021 года

На Орловщине вакантных мест больше, чем безработных

Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников.


- Карантинные мероприятия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, отразились на рынке труда. К августу 2020 в регионе увеличилось количество безработных. С сентября наметилась тенденция к снижению уровня безработицы. На начало 2021 года зарегистрировано 6 тысяч безработных.

- В регионе были проведены мероприятия, способствующие стабилизации ситуации на рынке труда. Удалось сохранить 1200 рабочих мест.

- Разработан комплекс мер по повышению уровня занятости.

- В Орловской области отмечается устойчивый спрос на медицинских работников.

- Вакансий в регионе больше, чем безработных. При количестве безработных 5,3 тысячи человек количество вакансий составляет 6,4 тысячи.

- Отмечается такой фактор как несоответствие зарплатных ожиданий.

- На орловском рынке труда, кроме медработников, востребованы учителя и воспитатели детских садов. Спрос на работников предъявляют предприятия сфер промышленности, строительства, сельского хозяйства, сферы обслуживания.

- Органами службы занятости заявлено порядка 1200 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно на квотируемые рабочие места устраиваются около 500 человек. В минувшем году был о трудоустроено 350 человек.

Подробнее – в интервью начальника управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова.


Юлия Опанасюк
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