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11:25, 28 января 2021 года

В новом году орловцам задолжали свыше 10 миллионов рублей зарплаты

Такие данные публикует Орелстат.

Согласно представленному отчету, по состоянию на 1 января долг наблюдаемых региональных организаций перед рабочими составил 10 миллионов 457 тысяч рублей. Больше всего просрочек по зарплате зарегистрировано в сфере строительства – 84% от общей суммы, или же 8 миллионов 788 тысяч рублей. На долю обрабатывающих производств пришлось 16%, или же 1 миллион 669 тысяч рублей. Отметим, что в обследовании не учитывались субъекты малого предпринимательства.

Задолженность по оплате труда в регионе сократилась на 33,3%. В минувшем декабре орловцам просрочили выплату 15 миллионов 700 тысяч рублей зарплаты. Если сравнивать показатели первого месяца зимы и ноября прошлого года, то там долг по зарплате вырос почти в семь раз. В ноябре 2020 года предприятия не выплатили работникам 2 миллиона 400 тысяч рублей.


Артём Ежаков
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