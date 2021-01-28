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11:36, 28 января 2021 года Акция «Свет Рождественской звезды» собрала больше 150 тысяч рублей Ежегодно в Орле проводится благотворительная акция, направленная на помощь нуждающимся детям. В этом году героем акции стал Данил Бабкин.





Благодаря собранным средствам у Данила Бабкина появится долгожданный специальный компьютер со звуковой программой. 13-летний Данил жизнь воспринимает на ощупь и на слух. Мальчик не видит с рождения, но занимается в обычной школе, участвует и побеждает в различных конкурсах.



«Свет Рождественской звезды» в этом году поможет и еще двум незрячим детям. На собранные деньги приобретут специальные тетради со шрифтом Брайля и другие письменные принадлежности.



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Мария Семак



