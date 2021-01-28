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11:40, 28 января 2021 года В Орловской области снова зафиксирована гибель пяти человек от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 165 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 26 235.



На данный момент в области борются с болезнью 2 774 человека. Накануне выписано 156 жителей региона, всего с начала пандемии от болезни избавилось – 23 121. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 340 раз.



Суточная заболеваемость в России – 19 138, всего – 3 793 810. Накануне выздоровело – 26 775, всего – 3 229 258. На лечении – 492 901. Количество смертей за сутки – 575, за все время разгула коронавируса – 71 651.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



