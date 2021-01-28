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12:04, 28 января 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 28 января.


Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 105; Орловский район – 12; Мценский и Троснянский – по 7; Дмитровский – 6; Покровский – 5; Верховский – 4; Хотынецкий – 3; Урицкий, Сосковский, Кромской, Свердловский, Глазуновский и Малоархангельский – по 2; Болховский, Знаменский, Колпнянский и Ливенский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:

Орел – 13 494; Орловский район – 3 367; Болховский – 497; Знаменский – 149; Хотынецкий – 469; Урицкий – 558; Шаблыкинский – 192; Сосковский – 174; Кромской – 314; Дмитровский – 599; Свердловский – 398; Троснянский – 269; Глазуновский – 164; Малоархангельский – 345; Покровский – 448; Колпнянский – 253; Должанский – 196; Ливенский – 537. Ливны – 1 044; Верховский – 283; Залегощенский – 370; Краснозоренский – 187; Новодеревеньковский – 386; Новосильский – 135; Корсаковский – 60; Мценск и Мценский район – 1 347.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 26 235, за сутки – 165, выписано – 156. Выздоровело за все время – 23 121, на лечении – 2 774. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 340 человек – накануне умерло 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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