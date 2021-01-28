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12:27, 28 января 2021 года В 2020 году в орловское Управление антимонопольной службы поступило 27 обращений о телефонном спаме Согласно закону, рекламные звонки возможны лишь при условии предварительного согласия абонента на получение рекламы.





В 2020 году 27 орловцев пожаловались в УФАС на телефонный спам. Сейчас по полученным обращениям проводится расследование. Но, как рассказали в Управлении антимонопольной службы, в их практике есть случаи, когда люди иногда забывают, что ранее дали свое согласие на получение рекламной информации - например, обращаясь в банк за кредитом, или оформляя бонусные карты.



Также в УФАС пояснили: если у вас нет желания и времени отвечать на рекламные звонки, нужно обратиться к оператору связи с просьбой исключить номер из списка, к которому подключена эта рассылка. Если рекламный спам не прекратится, нужно обращаться в УФАС. Необходимо сделать скриншоты сообщений и сообщить время их поступления.





Юлия Опанасюк



