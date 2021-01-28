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12:35, 28 января 2021 года Маленькой орловчанке требуется помощь земляков Восьмилетней Насте Хатанен необходима операция по замене стимулятора блуждающего нерва. И сделать ее могут только в Германии. Но денег на это у родителей нет. Одна надежда - на помощь не равнодушных людей. С маленькой Настей и ее мамой встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





На занятие в инклюзивный центр Настя приходит каждый день. У малышки большие проблемы с речью и без помощи специалистов не обойтись.



Светлана Голубева, логопед-консультант: «Имеется серьезное нарушение речи, а также нарушения в развитии высших психических функций. Насте необходима систематическая и длительная коррекционная работа с логопедами и дефектологами».

В центре с девочкой занимаются уже год, и прогресс в развитии налицо.



Елена Воробьева, директор центра «Равные»: «Начинали мы занятия с самого простого, с самых элементарных вещей и ничего особого не ожидали, просто занимались, но за этот год у Насти большой прогресс: она занимается в группе, рвется на занятия, у нее много творческих работ».

Однако более серьезные проблемы в здоровье ребенка дефектологи исправить не в силах. Девочка родилась с серьезной патологией мозга. А в возрасте пяти месяцев ей поставили еще и синдром Веста (злокачественная эпилепсия). Дети с этим страшным диагнозом живут недолго, и оказать помощь им могут далеко не везде. Во всех российских клиниках родителям Насти отказали.



Марина Мякина, мама Насти: «Все, что нам смогли предложить тогда, это ввести ее в медикаментозную кому, потому что пошла атрофия мозга - он разрушался. После этого мы стали искать помощи за границей».

Помощь смогли оказать лишь в Германии. В 2016 году в одной из государственных клиник ей провели операцию по установлению стимулятора блуждающего нерва.



Марина Мякина, мама Насти: «Стремительно пошло развитие: она заговорила, стала ходит более уверено, ребенок ожил, и количество приступов сократилось. Но с сентября у нее началось ухудшение: вернулись приступы с остановкой дыхания. Часто вызываем скорую помощь, чтобы ее откачать».

Чтобы поменять стимулятор, Насте нужно снова ехать в Германию, а эта будет стоить более 2 миллионов рублей. Собрать такую сумму самостоятельно семья не может.



Марина Мякина, мама Насти: «Мы обращаемся к людям, мы стучимся во все двери, мы написали более чем в 30 фондов, разносили просьбы о помощи в крупные организации нашего города. Пока ответов не поступило. Но надежда только на людей».

Реквизиты счетов и номера телефонов родителей Насти:



Получатель: Хатанен Владислав (папа) -

ВТБ 4893470337072158.



Получатель: Мякина Марина (мама) –

Сбербанк 2202200633446172,

Тинькофф 5536913910771829.

Билайн +79030295954.

PayPal: mma286@yandex.ru





Татьяна Тимохина



