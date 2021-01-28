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12:40, 28 января 2021 года
В Орле начали монтаж остановки возле «Дома быта»Перенос связан с предстоящим двухлетним закрытием Красного моста.
Фото рабочих, осуществляющих монтаж остановочного павильона напротив «Дома быта», появились сегодня в сообществе «ВКонтакте» «Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области». Существующая остановка напротив ЦУМа будет перенесена на новое место.
Напомним, что автомобильный трафик на Красном мосту будет перекрыт в понедельник, 1 февраля. Согласно контракту с «Ремспецмостом», реконструкция завершится к 22 ноября 2022 года. С путями объезда общественного транспорта можно ознакомиться здесь.
Фото сообщества «ВКонтакте» «Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области»
Артём Ежаков