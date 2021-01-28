четверг 28.01.2021 17:07:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:40, 28 января 2021 года

В Орле начали монтаж остановки возле «Дома быта»

Перенос связан с предстоящим двухлетним закрытием Красного моста.


Фото рабочих, осуществляющих монтаж остановочного павильона напротив «Дома быта», появились сегодня в сообществе «ВКонтакте» «Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области». Существующая остановка напротив ЦУМа будет перенесена на новое место.

Напомним, что автомобильный трафик на Красном мосту будет перекрыт в понедельник, 1 февраля. Согласно контракту с «Ремспецмостом», реконструкция завершится к 22 ноября 2022 года. С путями объезда общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

Фото сообщества «ВКонтакте» «Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области»

Читайте также:Карта автобусных маршрутов Орла в объезд Красного моста



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.