Главная » Новости



12:52, 28 января 2021 года Орловца подозревают в краже «Волги» с помощью эвакуатора Преступление произошло в Железнодорожном районе.





Автомобиль потерпевшего длительное время оставался стоять припаркованным на одной из улиц. В один момент машина оттуда исчезла.



Проведя необходимые следственные и розыскные действия, правоохранители вышли на 44-летнего орловца. Он признался полицейским, что неоднократно проезжал мимо «Волги» и в один момент решился на кражу. Он пригнал к месту парковки отечественной легковушки свой эвакуатор, погрузил на него автомобиль и вывез подальше. Позднее он хотел разобрать «Волгу» на металлолом и запчасти. К счастью, машина осталось целой.



На мужчину было заведено уголовное дело по статье 158 части 2 УК РФ «Кража». На время расследования фигурант отпущен под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



