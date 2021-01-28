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12:52, 28 января 2021 года

Орловца подозревают в краже «Волги» с помощью эвакуатора

Преступление произошло в Железнодорожном районе.


Автомобиль потерпевшего длительное время оставался стоять припаркованным на одной из улиц. В один момент машина оттуда исчезла.

Проведя необходимые следственные и розыскные действия, правоохранители вышли на 44-летнего орловца. Он признался полицейским, что неоднократно проезжал мимо «Волги» и в один момент решился на кражу. Он пригнал к месту парковки отечественной легковушки свой эвакуатор, погрузил на него автомобиль и вывез подальше. Позднее он хотел разобрать «Волгу» на металлолом и запчасти. К счастью, машина осталось целой.

На мужчину было заведено уголовное дело по статье 158 части 2 УК РФ «Кража». На время расследования фигурант отпущен под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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