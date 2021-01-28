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13:10, 28 января 2021 года На поддержку замещающих семей в Орле будет выделено полтора миллиона Средства направит благотворительный фонд компании «Дорога к дому».





Финансирование получит проект «Рука в руке», работающий на базе Городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В рамках инициативы в городе будет создана межведомственная система по сопровождению замещающих семей – приемным родителям будут помогать в самом начале совместной жизни с ребятами, чтобы возможные внутренние конфликты не переросли в отказ от детей или проявление жестокости.



Планируется, что проект затронет 60 замещающих семей – в два раза больше, чем схожий проект в прошлом году, сообщает сайт мэрии Орла.



фото сайта мэрии Орла









Артём Ежаков



