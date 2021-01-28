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14:46, 28 января 2021 года В Орловской области началась реализация годовых национальных проектов На эти цели выделено 5 миллиардов 796 миллионов рублей.





В этом году на территории региона запланирована реализация 11 национальных проектов. Муниципальные образования области примут участие в 9 из них – для этого из общей суммы финансирования будет выделено 2 миллиарда 200 миллионов рублей.



Перечень национальных проектов в муниципальных образованиях и сумма их финансирования: «Современная школа» (547 миллионов 800 тысяч); «Содействие занятости женщин» (183 миллиона 600 тысяч); «Культурная среда» (126 миллионов 700 тысяч); «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (80 миллионов); «Дорожная сеть» (305 миллионов 600 тысяч); «Чистая вода» (75 миллионов 700 тысяч); «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» (331 миллион 300 тысяч); «Городская среда» (546 миллионов 100 тысяч); «Успех каждого ребенка» (25 миллионов 400 тысяч).



В регионе уже приступили к реализации национальных проектов. Было освоено чуть больше 106 миллионов – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



