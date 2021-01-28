четверг 28.01.2021 17:08:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:40, 28 января 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Плюс 165 новых случаев ковид-инфицирования. Еще пять человек не справились с болезнью. О том, как будет жить область, обсудят на заседании регионального оперативного штаба.

- Не допустить ни шага назад в борьбе с болезнью. Маленькая Настя - настоящий боец. Но сейчас ребенку нужна дорогостоящая операция. Иначе все победы будут напрасны.

- Ночной пожар в центре Орла заставил выйти на улицу 10 человек.

- Спасать жизни готовы и в спецоперациях, и в донорском кресле. Бойцы Росгвардии сдали 13 литров крови.

- Современный Тургенев. Спасское-Лутовиново в очередной раз принимает исследователей творчества нашего знаменитого земляка.


Вести-Орёл
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.