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15:40, 28 января 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Плюс 165 новых случаев ковид-инфицирования. Еще пять человек не справились с болезнью. О том, как будет жить область, обсудят на заседании регионального оперативного штаба.
- Не допустить ни шага назад в борьбе с болезнью. Маленькая Настя - настоящий боец. Но сейчас ребенку нужна дорогостоящая операция. Иначе все победы будут напрасны.
- Ночной пожар в центре Орла заставил выйти на улицу 10 человек.
- Спасать жизни готовы и в спецоперациях, и в донорском кресле. Бойцы Росгвардии сдали 13 литров крови.
- Современный Тургенев. Спасское-Лутовиново в очередной раз принимает исследователей творчества нашего знаменитого земляка.
Вести-Орёл