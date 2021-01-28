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15:40, 28 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 165 новых случаев ковид-инфицирования. Еще пять человек не справились с болезнью. О том, как будет жить область, обсудят на заседании регионального оперативного штаба.



- Не допустить ни шага назад в борьбе с болезнью. Маленькая Настя - настоящий боец. Но сейчас ребенку нужна дорогостоящая операция. Иначе все победы будут напрасны.



- Ночной пожар в центре Орла заставил выйти на улицу 10 человек.



- Спасать жизни готовы и в спецоперациях, и в донорском кресле. Бойцы Росгвардии сдали 13 литров крови.



- Современный Тургенев. Спасское-Лутовиново в очередной раз принимает исследователей творчества нашего знаменитого земляка.



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