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15:37, 28 января 2021 года

В Орле подвели годовые итоги деятельности городского УГИБДД

Информация была озвучена главой управления Юрием Капустиным во время недавней пресс-конференции.


На территории областной столицы в минувшем году зарегистрировано 276 ДТП. В этих авариях погибло 10 человек и 354 – пострадали. В 97 наездах на пешеходов произошло 5 летальных исходов. В полтора раза увеличилось число ДТП с участием детей.

Говоря о причинах столкновений, Юрий Капустин озвучил данные об авариях, произошедших по вине недостатков улично-дорожной сети. В прошлом году в Орле произошло 102 таких аварии. По всем этим фактам были предприняты соответствующие меры: возбуждено 11 административных дел, внесено 12 представлений, 4 раза о нарушениях была проинформирована прокуратура.

Активно велась ликвидация аварийности на городских улицах. Например, на опасном участке улицы Васильевской знаками ограничили максимальную скорость движения до 40 км/ч. На Кромском шоссе было разрешено разгоняться до 50 км/ч, также здесь была выделена полоса движения для общественного транспорта. Каждый пешеходный переход был оборудован дополнительной подсветкой. Новые светофоры с кнопкой вызова для пешеходов появились улицах Поселковая, 1, Комсомольская, 340 и Авиационная, 6. Транспортный светофор оборудовали пересечении улиц Поселковая и 6-й Орловской дивизии.

Количество пресеченных административных нарушений ПДД составило 2 638 – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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