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15:39, 28 января 2021 года

Владимир Колокольцев наградил орловского врача-терапевта

Глава МВД РФ провел видеоконференцию по награждению ведомственных сотрудников, в том числе и медиков.


Среди награжденных специалистов оказалась сотрудница регионального участкового терапевтического отделения поликлиники ФКУЗ МСЧ МВД России Елена Ярмощук. Она получала Почетную грамоту Министра внутренних дел за образцовое исполнение служебных обязанностей – в пандемии женщина ежедневно выезжает на дом к больным коронавирусом, нередко уходя домой уже поздно вечером. Кроме того, она поддерживает с больными постоянный контакт по поводу течения болезни.

Награду Ярмощук передал начальник областного УМВД – генерал-майор полиции Юрий Савенков, сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел.

Фото пресс-службы УМВД по Орловской области


Артём Ежаков
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