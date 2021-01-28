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15:39, 28 января 2021 года Владимир Колокольцев наградил орловского врача-терапевта Глава МВД РФ провел видеоконференцию по награждению ведомственных сотрудников, в том числе и медиков.





Среди награжденных специалистов оказалась сотрудница регионального участкового терапевтического отделения поликлиники ФКУЗ МСЧ МВД России Елена Ярмощук. Она получала Почетную грамоту Министра внутренних дел за образцовое исполнение служебных обязанностей – в пандемии женщина ежедневно выезжает на дом к больным коронавирусом, нередко уходя домой уже поздно вечером. Кроме того, она поддерживает с больными постоянный контакт по поводу течения болезни.



Награду Ярмощук передал начальник областного УМВД – генерал-майор полиции Юрий Савенков, сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел.









Артём Ежаков



