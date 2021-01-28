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15:43, 28 января 2021 года

«Социальное казначейство» – что это?

О разработке «Социального казначейства» в рамках национального плана по восстановлению экономики заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщается, что сервис будет представлять собой онлайн-платформу, при помощи которой россияне смогут получать любые меры государственной поддержки в режиме одного окна.

В 2021 году граждан будут информировать о полагающихся им льготах и выплатах, большинство из которых будут назначаться проактивно или только по заявлению. Никаких справок больше не потребуется.

Администратором системы станет Пенсионный фонд. Инфраструктура социального казначейства начнет оперировать данными о доходах граждан из массивов ПФР и ФНС. Информация о заработках и соцвыплатах будет взаимосвязана, в том числе в разрезе семей, благодаря чему появится возможность в режиме реального времени рассчитать более точные критерии нуждаемости для каждого отдельного гражданина.

Уведомления о праве на меры соцподдержки в рамках социального казначейства в личном кабинете на портале госуслуг в первую очередь начнут получать семьи с детьми, пенсионеры и граждане с инвалидностью, а информировать их будут три ведомства – Минтруд, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Для того чтобы получать от них сообщения, уже сегодня необходимо в разделе "Документы и данные" на вкладке "Льготы и выплаты" подтвердить согласие на рассылку. Каждый, кто дал согласие, сможет получать информацию о доступных мерах поддержки. Без него уведомления приходить не будут. Направляться они будут в личный кабинет на портале госуслуг. А с 1 июля 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр. Позвонив туда, каждый гражданин сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки. Напомним, что принципы социального казначейства в предоставлении мер соцподдержки реализуются в рамках нацпроекта "Демография".

Эксперт кафедры гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления филиала РАНХиГС Елена Титова считает, что реализация этого проекта позволит гражданам получать социальные пособия и выплаты либо без обращения в государственные органы, либо только по одному заявлению. При этом россияне смогут получать информацию о том, какие меры социальной поддержки предусмотрены для них с учетом сложившихся жизненных обстоятельств.
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