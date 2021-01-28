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15:49, 28 января 2021 года Социальная поддержка граждан – эффективны ли меры? Комплексная государственная политика в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности недостаточно систематизирована. Ей не хватает доказательной базы и адресности. К такому выводу пришла Счетная палата в ходе анализа государственной политики, направленной на снижение бедности.



Например, 68% семей с детьми в нашей стране не могут позволить себе оплатить непредвиденные расходы. Половина не в силах поменять старую мебель на новую. Более 1/3 имеют в течение года задолженность по оплате ЖКУ, и около 20% не могут хотя бы через день съесть мясо, птицу или рыбу.



Чем больше детей в семье, тем выше риск лишений. Большинство семей и так балансируют на грани. Они либо над чертой бедности, либо чуть под ней. Сейчас примерно 20% семей с детьми имеют доход чуть ниже 1,5 прожиточного минимума на человека. И при малейших экономических сложностях – потеря работы, болезнь – они сразу попадут в категорию бедных.



Для получения большинства мер социальной поддержки требуется подтверждение низкого дохода, но часто нуждающиеся заняты в теневом секторе экономики и не могут официально подтвердить свой заработок справкой с места работы. В зоне риска также находятся семьи, у которых подушевой доход немного превышает величину прожиточного минимума, что формально позволяет не относить их к категории бедных. Эти семьи все равно не имеют достаточно средств для сбережений и при любом негативном шоке (болезни, увольнении и др.), а также при рождении ребенка могут оказаться за чертой бедности.



Среди поддающихся оценке мер господдержки – денежные выплаты семьям с детьми, повышение пособий по безработице до уровня МРОТ, социальные надбавки к пенсиям, повышение зарплат работникам бюджетного сектора, надбавка классным руководителям и ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям населения.

Задача социальной политики – не только помогать тем гражданам, чьи доходы оказались ниже уровня прожиточного минимума, но и не допускать снижения доходов людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Значительная часть мер социальной поддержки адресована малоимущим гражданам, но в то же время большое число мер поддержки назначается не в связи с бедностью, а в связи с наступлением определенных жизненных событий, таких как, например, рождение ребенка, установление инвалидности, потеря работы, наступление пенсионного возраста.



Эксперт кафедры гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления филиала РАНХиГС Елена Титова обращает внимание на то, что если мы хотим, чтобы бюджетные средства расходовались более рационально, доходили до бедных и их количество в нашей стране наконец стало уменьшаться, надо менять систему соцпомощи малоимущим. Следует использовать не только материальную поддержку в виде пособий и выплат, но и учитывать лишения людей по конкретным направлениям – питанию, доступности медпомощи, соцуслугам и устранять их.





