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16:33, 28 января 2021 года

Тестирование методом ПЦР. Как к нему подготовиться?

Чтобы узнать, как проходят исследования, корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская побывала там, куда посетителей не пускают - в лаборатории.


В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области с начала пандемии выполнено более 200 тысяч ПЦР-тестов, в день это порядка 1000 исследований. Работает лаборатория круглосуточно. Именно сюда доставляются пробы для дальнейшего исследования, которое проходит в несколько этапов. Первый – в специальных боксах биологической безопасности.

Татьяна Юрасова, биолог Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области  «Происходит это в данном боксе специальными растворами. Мы выделяем из биологического материала РНК-вирусы, далее выделенные РНК-вируса поступают на транскрипцию - чтобы произвести амплификацию, то есть умножение количества вирусов, мы должны перевести РНК в ДНК, но это другой этап».

Заключительный этап - амплификация - проходит в режиме реального времени на приборах новейшего поколения. Их в лаборатории шесть. Туда загружаются пробирки и проводится анализ выделенного материала.

Ольг Цицина, биолог Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области: «Программное устройство, которое подключено к прибору, позволяет нам интерпретировать полученные результаты, по наличию или отсутствию графиков пересечения с пороговой линией мы судим о наличии возбудителя коронавируса».

Прямой ПЦР-метод – достаточно точный и информативный анализ. Он определяет наличие вируса как при остром, так и при бессимптомном течении COVID-19, а также дает информацию о вирусной нагрузке и стадии заболевания. Однако точность анализа зависит и от локализации инфекции и от правильной технологии забора биоматериала. Пациенты должны приходить на анализ натощак, до чистки зубов и приема лекарств.

Зоя Зубкова, врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: «При употреблении пищи вирусная нагрузка снижается, также снижается вирусная нагрузка тогда, когда мы чистим зубы, многие зубные пасты содержат антисептик, нельзя пользоваться спреями в нос, то есть, мы максимально должны соблюдать технику забора, чтобы получился качественный биологический материал».

ПЦР-исследованиям на наличие SARS-CoV-2 подлежит не только биоматериал, взятый у людей. Изучают и объекты окружающей среды. Это дополнительная нагрузка на биологов.

Елена Полякова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области: «В летний период мы проводили исследование воды открытых водоемов. В соответствии с поручениями Федеральной службы Управления Роспотребнадзора по Орловской области мы также брали смывы с лечебных стационаров, в которых лечатся ковидные больные, проводили отбор смывов в торговых магазинах, торговых точках».

Было взято более тысячи проб, чтобы посмотреть, выживает ли вирус в окружающей среде. Коронавируса выделено не было. Результат работы биологов сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии был высоко оценен правительством страны. Эпидемиолог Зоя Зубкова и биолог Ольга Цицина были награждены орденом Пирогова.


Елена Литинская
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