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16:42, 28 января 2021 года Гособвинитель не смог обжаловать приговор хотынецкой чиновнице за смертельные качели Апелляция была проиграна.





Трагедия произошла в начале января прошлого года. Качаясь на качелях в парке «Юность» в Хотынецком районе, 12-летний мальчик соскользнул с аттракциона в широкий зазор между конструкциями. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. За три недели до рокового события здесь пострадал другой мальчик – он получил переломы ноги. К сожалению, качели демонтировали только после смерти ребенка.



За халатность при приемке некачественных работ по установке аттракционов в парке чиновница была осуждена районным судом на двухлетний условный срок и полуторагодичный испытательный. Кроме этого, женщине запретили занимать руководящие должности на два года. В своем решении Фемида руководствовалась личностной характеристикой подсудимой, положительными характеристиками с места работы, содействием женщины со следствием, признанием ей вины и раскаянием, а также отсутствием прочих отягчающих обстоятельств. Обвинение не согласилось с приговором ввиду его мягкости и обжаловало это решение.



Вторая инстанция не усмотрела в апелляцию оснований ужесточать приговор и оставила его без изменений. Вердикт вступил в силу – сообщает сайт областного суда.





Артём Ежаков



