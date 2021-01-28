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16:42, 28 января 2021 года

Гособвинитель не смог обжаловать приговор хотынецкой чиновнице за смертельные качели

Апелляция была проиграна.


Трагедия произошла в начале января прошлого года. Качаясь на качелях в парке «Юность» в Хотынецком районе, 12-летний мальчик соскользнул с аттракциона в широкий зазор между конструкциями. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. За три недели до рокового события здесь пострадал другой мальчик – он получил переломы ноги. К сожалению, качели демонтировали только после смерти ребенка.

За халатность при приемке некачественных работ по установке аттракционов в парке чиновница была осуждена районным судом на двухлетний условный срок и полуторагодичный испытательный. Кроме этого, женщине запретили занимать руководящие должности на два года. В своем решении Фемида руководствовалась личностной характеристикой подсудимой, положительными характеристиками с места работы, содействием женщины со следствием, признанием ей вины и раскаянием, а также отсутствием прочих отягчающих обстоятельств. Обвинение не согласилось с приговором ввиду его мягкости и обжаловало это решение.

Вторая инстанция не усмотрела в апелляцию оснований ужесточать приговор и оставила его без изменений. Вердикт вступил в силу – сообщает сайт областного суда.


Артём Ежаков
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